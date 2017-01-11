Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
Под Киевом "скорая" с больными застряла в сугробе (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7871/88_main.1484129711.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/88_tn.1484129711.jpg Происшествия Спасатели вовремя вытащили автомобиль  

Под Киевом "скорая" с больными застряла в сугробе (фото)

Сегодня, 12:14

Спасатели вовремя вытащили автомобиль

 

Под Киевом спасатели вытащили из сугроба карету скорой помощи.

10 января в 16:05 в оперативно-диспетчерскую службу Иванковского района поступило сообщение о том, что нужна помощь по буксировке кареты скорой медицинской помощи, которая застряла в снежном сугробе в селе Приборск Иванковского района.

Спасатели выяснили, что "скорая" не может самостоятельно выехать с обочины дороги. Спасатели с помощью троса вытащили автомобиль. Больным смогли помочь вовремя.
спасатели, скорая, сугроб, ГСЧС, застряла
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве авто вылетело в сугроб, водитель сбежал

9 Января, 10:11

ДТП случилось ночью возле "Берестейской"  

Харьков

Спасатели пришли на помощь водителям. Фото: blackseanews.tv

В Харькове автомобиль скорой помощи застрял в сугробе

13 Декабря 2016, 12:17

А в пригороде в поле вытаскивали легковушку

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.