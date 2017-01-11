Под Киевом "скорая" с больными застряла в сугробе (фото)

Под Киевом спасатели вытащили из сугроба карету скорой помощи.

10 января в 16:05 в оперативно-диспетчерскую службу Иванковского района поступило сообщение о том, что нужна помощь по буксировке кареты скорой медицинской помощи, которая застряла в снежном сугробе в селе Приборск Иванковского района.

Спасатели выяснили, что "скорая" не может самостоятельно выехать с обочины дороги. Спасатели с помощью троса вытащили автомобиль. Больным смогли помочь вовремя.