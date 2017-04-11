Под Киевом сожгли машину журналистке, которая борется против застройки леса

Сгорел грузовой микроавтобус, который еще не был застрахован

Журналисту и активистке Валентине Аксеновой, которая борется против застройки Вумовского леса в селе Петропавловская Борщаговка, сожгли машину.

Об этом пишет "Украинская правда. Киев".

Происшествие произошло в 4 утра 11 апреля, сгорел грузовой микроавтобус "Фольксваген Крафтер".

"Сожгли нашу новую машину, нашу кормилицу, мы ее только 1 апреля купили, даже застраховать не успели", – рассказала она.

Аксенова является лидером местной инициативы общины Петропавловской Борщаговки "Защити лес" и уже длительное время борется против застройки леса жилыми высотками, из-за чего получает ряд угроз, нынешний поджог связывает исключительно со своей журналистской и общественной деятельностью.

"Они следили, они знали, что я купила машину, сожгли ее в нашем дворе. Это исключительно моя деятельность журналистская, потому пишу о лесе, о его дерибане", – сказала Аксенова.

Автомобиль, вероятно, подожгли с помощью двух коктейлей Молотова.

"Слышала соседка, как залаяла собака, а потом два хлопка, будто что-то упало. Машина вспыхнула моментально. Это только поджог", – отметила журналистка.

Семья активистки и ее соседи потушили авто самостоятельно, поскольку пожарные ехали 40 мин.

Фото: kiev.pravda.com.ua

"У нас тут поблизости в Чайках есть пожарная бригада. Но они так долго ехали, что у меня закралась мысль, что это не просто так. Тем более, что нашим активистам уже жгли машины, и каждый раз пожарные ехали очень долго", – сказала Аксенова.

На место также приехали полицейские, но, по, словам активистки, они "палец о палец не ударили".

Фото: kiev.pravda.com.ua

Сейчас женщина боится за жизнь своего маленького ребенка и родителей.

"Я не раз получала угрозы. Очень разные – на форумах от якобы инвесторов этих домов, по телефону – звонят, включают похоронные марши и выключают, картинки мне шлют с отрезанным горлом и тому подобное. Особенно это активизировалось, когда мы выиграли суд по лесу", – рассказала Аксенова.

"Пишут мне, что "Валя, ты решила руки на себя наложить"? Потом пишут, что сейчас вместо хэштега "Защити лес" потребуется хэштег "Защити Валю". Такие намеки. Нам говорят, чтобы мы забрали свои иски за лес. На нас постоянно давят", – добавила Аксенова.

Она подчеркнула, что не раз писала заявления в полицию об угрозах и запугивании, но это все равно продолжается.

Сейчас Аксенова намерена писать заявления не только об уничтожении имущества, а и о препятствовании журналистской деятельности и угрозы ей как журналисту.