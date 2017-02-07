Под Киевом в пожаре погибла 95-летняя хозяйка дома

В Киевской области в результате пожара погибла хозяйка дома.

6 февраля в 22:44 в оперативно-диспетчерскую службу Васильковского района поступило сообщение о пожаре в селе Пинчуки по улице Октябрьская. Спасатели установили, что возгорание возникло внутри жилого дома. В результате огнем уничтожено покрытие и перекрытие на площади 96 кв.м, и стены на площади 40 кв.м, вещи домашнего обихода.

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Пожар был локализован в 00:20, полностью ликвидирован в 11:34. Во время тушения спасатели было обнаружено тело хозяйки дома 1922 рождения.

На пожаре работало шесть человек личного состава и две единицы техники. Причина возникновения пожара устанавливается.