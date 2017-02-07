Под Киевом в пожаре погибла 95-летняя хозяйка дома

Сегодня, 15:49

Спасатели установили, что возгорание возникло внутри жилого дома

 

Женщина погибла в пожаре. Фото: kyivobl.dsns.gov.ua
Женщина погибла в пожаре. Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

В Киевской области в результате пожара погибла хозяйка дома.

6 февраля в 22:44 в оперативно-диспетчерскую службу Васильковского района поступило сообщение о пожаре в селе Пинчуки по улице Октябрьская. Спасатели установили, что возгорание возникло внутри жилого дома. В результате огнем уничтожено покрытие и перекрытие на площади 96 кв.м, и стены на площади 40 кв.м, вещи домашнего обихода.

20170207_102936-1_01

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

20170207_112514-1

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Пожар был локализован в 00:20, полностью ликвидирован в 11:34. Во время тушения спасатели было обнаружено тело хозяйки дома 1922 рождения.

На пожаре работало шесть человек личного состава и две единицы техники. Причина возникновения пожара устанавливается.
пожар, спасатели, возгорание, тело, погибла, хозяйка
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Пожарные спасли мужчину из горящего подвала. Фото: facebook.com/MNSKyiv

В Киеве мужчина едва не сгорел в подвале

Сегодня, 12:12

Из-за неосторожного поведения с огнем бездомного мужчины, загорелся мусор в подвале жилой многоэтажки

Происшествия

Дедушку спасли из пожара в квартире. Фото: facebook.com/MNSKyiv

В Киеве из пожара спасли пенсионера без сознания

Вчера, 14:58

Вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание в телевизоре  

Происшествия

В Киеве на ходу загорелся автомобиль

5 Февраля, 16:01

Возгорание через 10 минут ликвидировали пожарные

Происшествия

В Киеве неизвестные бросили в офис коктейль Молотова

3 Февраля, 18:23

Стекло, вероятно, разбили молотком, пожар потушил охранник

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования