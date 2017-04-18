Под Киевом в военной части погиб боец

В военной части Васильковского гарнизона при исполнении служебных обязанностей погиб военнослужащий. Об этом на своей странице в соцсети сообщает воздушное командование "Центр".

Как говорится в сообщении, трагедия произошла в понедельник, 17 апреля. Установлено, что смерть бойца наступила в результате огнестрельного ранения.

"Проводится служебное расследование. На месте происшествия работает комиссия в составе представителей Национальной полиции, Военной прокуратуры, Военной службы правопорядка и офицеров управления воздушного командования", – пояснили военные.

Напомним, под Киевом из-за просьбы не шуметь ранили бойца Нацгвардии и убили его собаку.