Под Киевом в военной части погиб боец

Сегодня, 10:30

Смерть наступила в результате огнестрельного ранения

Под Киевом погиб военный. Фото: AFP
Под Киевом погиб военный. Фото: AFP

В военной части Васильковского гарнизона при исполнении служебных обязанностей погиб военнослужащий. Об этом на своей странице в соцсети сообщает воздушное командование "Центр".

Как говорится в сообщении, трагедия произошла в понедельник, 17 апреля. Установлено, что смерть бойца наступила в результате огнестрельного ранения.

"Проводится служебное расследование. На месте происшествия работает комиссия в составе представителей Национальной полиции, Военной прокуратуры, Военной службы правопорядка и офицеров управления воздушного командования", – пояснили военные.

Напомним, под Киевом из-за просьбы не шуметь ранили бойца Нацгвардии и убили его собаку.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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