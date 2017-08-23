Под Киевом во время тушения пожара погиб спасатель

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Сегодня под утро в поселке Ракитное загорелось ПТУ, пожар был полностью ликвидирован в 07:30

Спасатель погиб, выполняя свою работу. Фото: facebook.com/MNSKOB
Спасатель погиб, выполняя свою работу. Фото: facebook.com/MNSKOB

Под Киевом в результате пожара погиб спасатель.

23 августа в 4:27 в оперативно-диспетчерскую службу Рокитнянского района поступило сообщение о возгорании в Государственном профессионально-техническом учебном заведении "Рокитнянский профессиональный лицей".

По указанному адресу выехали два отделения 18-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Ракитное.

В 4:27, прибыв к месту происшествия, разведка обнаружила задымление в здании из подвального помещения главного корпуса лицея. В 4:58 спасатели увидели, что загорелась мебель в подвальном помещении. Существовала угроза распространения огня на всю площадь подвала. К месту пожара были направлены дополнительные силы и средства.

В 6:20 пожар был локализован, и в 07:30 полностью ликвидирован.

При исполнении служебных обязанностей на пожаре погиб спасатель 18-й ГПСЧ поселка Ракитное, 47-летний Анатолий Чубко. Обстоятельства гибели выясняются.

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Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Напомним, в январе прошлого года в Киеве в процессе ликвидации возгорания в 16-этажном жилом доме в Соломенском районе погиб сотрудник Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Источник:

"Сегодня"

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