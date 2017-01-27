Под Киевом жители села задержали банду домушников с поличным (фото)

У одного из бандитов был при себе нож, говорят очевидцы

Жители села Гора Бориспольского района задержали банду квартирных воров с поличным.

Это произошло в среду, 25 января. Банда домушников обворовывала дом по улице Вишневой, сообщается в группе "Громада с. Гора" в Facebook.

"В среду днем, нашими соседями (Александр Кульчицкий, Геннадий Синцов, Виталий, Олег, Слава, Михаил Ралко) была задержана банда грабителей – грабили дом на ул. Вишневой. Благодаря Лесе Карасевич, которая заметила, как неизвестные перелезали через забор соседнего дома и проинформировала соседей. Уже через 10 минут задержали двух человек, выходящих из дома, и третьего на автомобиле, который пытался их подобрать. Полиция ведет следствие", – говорится в сообщении.

"Видел это все лично. Картина еще та. Кстати, у одного из бандитов, как потом выяснилось, в кармане был немаленький нож. Поехали они дружно в СИЗО", – пишет в комментариях Юрий Ильчишин.

Также в сообщении были опубликованы фотографии задержанных. "Прошу ознакомиться с их лицами. Так как на нашей территории было много ограблений и краж, то, возможно, вы их узнаете. Соответственно прошу обратиться с заявлением в полицию Бориспольского отдела полиции ГУНП в Киевской области: 08302, г. Борисполь, ул. Сергея Каминского, 4", – написал Александр Сигнаевский.

Напомним, в Киеве полиция задержала супругов-домушников неподалеку от обворованной квартиры.