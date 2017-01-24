Подробности ДТП с тремя погибшими под Киевом: по предварительной информации, водитель "Волги" был пьян

Стали известны подробности страшного ДТП, которое произошло около 7:30 утра на 53-м километре трассы "Киев-Одесса".

За рулем "Волги" находился офицер ВСУ, он ехал в сторону Киева. В месте аварии ведется ремонт и там установлены блоки, но не сплошные, а отдельные. "Волга" зацепила один из блоков правой стороной, ободрала колесо и вылетела на встречную полосу движения, причем автомобиль двигался по ней боком.

В этот момент по направлению на Белую Церковь двигалась "Таврия" – кроме водителя, в ней находилось два пассажира. Она въехала в бок "Волги", "Таврию" отбросило в сторону. Этот автомобиль был оборудован газобалонной установкой. Пока неизвестно, газовый баллон вытащили спасатели или он сам вылетел от удара, но спасатели говорят, что это просто чудо, что баллон не взорвался.

Спасателям пришлось разрезать автомобиль, чтобы достать из груды металла людей. Водитель "Таврии", по предварительной информации, житель Василькова, погиб на месте, двое его пассажиров и водитель "Волги" были доставлены в больницу. Увы, но пассажиры от полученных травм тоже скончались, врачи не смогли их спасти.

Офицер с тяжелыми травмами находится в больнице, у него переломы обеих ног и тяжелая травма грудной клетки от удара об руль. Его, скорей всего, должны отправить в военный госпиталь в Киев. Есть все основания предполагать, что водитель был в нетрезвом состоянии, его кровь взяли на анализы и, по слухам, там обнаружено 3 промилле алкоголя. Так ли это, должно установить следствие.

На место приехало очень много военных инспекторов, группа быстрого реагирования, представители военной прокуратуры и военной комендатуры.