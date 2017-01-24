Подробности инцидента с сыном Кличко и аллигатором: животное не кусало юношу

Пресс-секретарь сообщила "Сегодня", что Егор не ухаживает за аллигаторами

Сына мэра Киева Егора-Даниэля Кличко укусил аллигатор. По крайней мере, парень, которому в мае исполнится 17 лет, написал об этом в Facebook, выложив фото травмированной руки со швами синего цвета на двух пальцах.

"Правило номер один для тех, кто ухаживает за аллигаторами: если он хочет есть — покорми его!" — написал Егор-Даниэль под фото.

Травма. Пресс-секретарь Кличко отрицает, что это рука Егора. Фото: facebook.com

Ранее сын мэра Киева рассказывал, что в качестве волонтера работает в Национальном парке Эверглейдс (штат Флорида, США), где ухаживает за аллигаторами. На страничке Егора его друзья интересуются здоровьем парня, предлагают помощь. Егор ответил, что с ним все в порядке.

Однако пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева сообщила "Сегодня", что эта информация... не соответствует действительности: "Это фейк. Егор не ухаживает за аллигаторами, и крокодил его не кусал. Странички в Facebook у него, на самом деле, нет". Правда, на странице Егора периодически появляются фотографии, где он с отцом или семьей.

Семья Виталия Кличко. Егор-Даниэль – второй слева