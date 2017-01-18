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Подробности ограбления "Укрпочты" в Киеве: парень забрал около трех тысяч гривен http://www.segodnya.ua/img/article/7894/71_main.1484747772.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/71_tn.1484747772.jpg Происшествия Никто из сотрудников почтового отделения не пострадал  

Подробности ограбления "Укрпочты" в Киеве: парень забрал около трех тысяч гривен

Сегодня, 15:55

Никто из сотрудников почтового отделения не пострадал

 

На месте работают оперативники Днепровского района и главка полиции
На месте работают оперативники Днепровского района и главка полиции. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Стали известны подробности ограбления "Укрпочты" в Днепровском районе столицы.

Сегодня в 14:15 в полицию поступил звонок о вооруженном нападении на отделение "Укрпочты" по улице Алма-Атинской. Как рассказали нам в полиции Киева, в отделение ворвался молодой человек (на вид 18-20 лет) в черной одежде, шапке и шарфе. Он сделал два выстрела из пистолета в потолок и стену, а затем, перегнувшись через стойку для оформления посылок, забрал из кассы около трех тысяч гривен. Схватив деньги, парень убежал в сторону промзоны и лесополосы.

"Никто из сотрудников почтового отделения не пострадал. Сейчас на месте работают оперативники Днепровского района и главка полиции. Рядом находится промзона и лесопосадка, скорей всего, грабитель убежал туда, с места преступления оперативники изъяли две гильзы. Поиски злоумышленника продолжаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства", – рассказали "Сегодня" в полиции Киева.
деньги, ограбление, Укрпочта, грабитель, парень, отделение, забрал
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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