Подробности ограбления "Укрпочты" в Киеве: парень забрал около трех тысяч гривен

Стали известны подробности ограбления "Укрпочты" в Днепровском районе столицы.

Сегодня в 14:15 в полицию поступил звонок о вооруженном нападении на отделение "Укрпочты" по улице Алма-Атинской. Как рассказали нам в полиции Киева, в отделение ворвался молодой человек (на вид 18-20 лет) в черной одежде, шапке и шарфе. Он сделал два выстрела из пистолета в потолок и стену, а затем, перегнувшись через стойку для оформления посылок, забрал из кассы около трех тысяч гривен. Схватив деньги, парень убежал в сторону промзоны и лесополосы.

"Никто из сотрудников почтового отделения не пострадал. Сейчас на месте работают оперативники Днепровского района и главка полиции. Рядом находится промзона и лесопосадка, скорей всего, грабитель убежал туда, с места преступления оперативники изъяли две гильзы. Поиски злоумышленника продолжаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства", – рассказали "Сегодня" в полиции Киева.