Подробности смертельного ДТП на Окружной в Киеве: мужчина в темной одежде бежал через скоростную трассу

Стали известны подробности ночного ДТП в Киеве, в котором погиб пешеход.

Трагедия произошля в начале второго ночи на Окружной дороге, ближе к Одесской площади, между двумя заправками. Мужчина в темной одежде пытался перебежать оживленную скоростную трассу, и водитель машины Mitsubishi Outlander заметил его в самый последний момент. Авто зацепило пешехода правой стороной, избежать столкновения не удалось. Мужчина погиб на месте.

Предварительно установлено, что мужчина 1964 года рождения, житель Житомирской области. Куда он шел в такое время и почему перебегал дорогу – неизвестно.