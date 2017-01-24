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Подробности смертельного ДТП на Окружной в Киеве: мужчина в темной одежде бежал через скоростную трассу http://www.segodnya.ua/img/article/7912/3_main.1485253582.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/3_tn.1485253582.jpg Происшествия 53-летний погибший приехал из Житомирской области  

Подробности смертельного ДТП на Окружной в Киеве: мужчина в темной одежде бежал через скоростную трассу

Сегодня, 12:25

53-летний погибший приехал из Житомирской области

 

Мужчина погиб на месте. Фото: А. Ракитин
Мужчина погиб на месте. Фото: А. Ракитин

Стали известны подробности ночного ДТП в Киеве, в котором погиб пешеход.

Трагедия произошля в начале второго ночи на Окружной дороге, ближе к Одесской площади, между двумя заправками. Мужчина в темной одежде пытался перебежать оживленную скоростную трассу, и водитель машины Mitsubishi Outlander заметил его в самый последний момент. Авто зацепило пешехода правой стороной, избежать столкновения не удалось. Мужчина погиб на месте.

Предварительно установлено, что мужчина 1964 года рождения, житель Житомирской области. Куда он шел в такое время и почему перебегал дорогу – неизвестно.
ДТП, пешеход, водитель, сбил, погиб, мужчина, сбили, mitsubishi
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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