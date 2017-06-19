Подробности смертельного ДТП в Киеве: водитель, сбивший пешехода, вернулся на место аварии

Сегодня, 19:58

Личность погибшей женщины устанавливают правоохранители, она перебегала дорогу в неположенном месте

Автомобиль насмерть сбил женщину
Автомобиль насмерть сбил женщину

В Киеве сегодня ночью на Кольцевой "БМВ" насмерть сбил женщину, перебегавшую дорогу. Инцидент произошел напротив торгового центра, полицию на место ДТП вызвали в 01:11, рассказали в ГУ НП столицы.

Оперативники, выехавшие по вызову, опросили свидетелей и очевидцев, а также 37-летнего водителя "БМВ-Х5 По словам водителя, из-за проблем со здоровьем он вынужден был уехать с места ДТП с лекарствами, а потом сразу вернулся. По предварительным выводам, потерпевшая перебегала дорогу в запрещенном месте.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Следователи назначили автотехническую и судебно-медицинская экспертизы. После проведения следственных действий правоохранители установят все обстоятельства ДТП. Личность потерпевшей, – женщины в возрасте 30-35 лет, – устанавливается.
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Источник:

"Сегодня"

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