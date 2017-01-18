Подробности спасения рыбаков в Киеве: на отколовшейся льдине было 54 человека (фото)

Всего на льду возле Осокорков находилось около 300 рыбаков

В Киеве на Днепре прошла операция по спасению рыбаков, которые откололись на льдине. На льду возле Осокорков находилось около 300 рыбаков, когда они услышали сильный треск, все начали убегать к берегу.

На льдине, которая откололась от берега, находилось 54 рыбака. Прибывшие на место спасатели помогли им пешком дойти до берега, а четырех пришлось перевозить на надувных лодках.