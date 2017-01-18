Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
Подробности спасения рыбаков в Киеве: на отколовшейся льдине было 54 человека (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7894/92_main.1484750146.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/92_tn.1484750146.jpg Происшествия Всего на льду возле Осокорков находилось около 300 рыбаков  

Подробности спасения рыбаков в Киеве: на отколовшейся льдине было 54 человека (фото)

Сегодня, 16:34

Всего на льду возле Осокорков находилось около 300 рыбаков

 

В Киеве на Днепре прошла операция по спасению рыбаков, которые откололись на льдине. На льду возле Осокорков находилось около 300 рыбаков, когда они услышали сильный треск, все начали убегать к берегу.

На льдине, которая откололась от берега, находилось 54 рыбака. Прибывшие на место спасатели помогли им пешком дойти до берега, а четырех пришлось перевозить на надувных лодках.
фото, лед, спасатели, рыбаки, льдина
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Водолазы спасли рыбака, которого унесло на хрупкой льдине

4 Января, 20:31

Очевидцы возмущены действиями рыбаков

Происшествия

В Киеве 10 рыбаков на льдине унесло в свободное плавание

Сегодня, 15:44

Рыбаков спасли сотрудники ГСЧС, пострадавших среди них нет  

Люди

Ледяная красота: Киев поражает замерзшими деревьями

Сегодня, 13:40

Киевляне массово выкладывают фотографии в соцсети  

Происшествия

В центре Киева глыба льда с крыши разбила два авто

16 Января, 16:15

Чудом обошлось без пострадавших, движение перекрыто  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.