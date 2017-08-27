Сбитый сыном Шуфрича пешеход находится в реанимации без сознания

Мужчина, которого в центре Киева сбил на автомобиле "Бентли" Нестор Шуфрич-младший, сын народного депутата Украины Нестора Шуфрича, находится в реанимации 17-й больницы в тяжелом состоянии без сознания.

Как сообщает Эспресо.TV, в реанимацию людей не пускают врачи. Медикаменты пострадавшему покупает и передает некий мужчина.

У входа в реанимацию находится молодой человек, который назвался соседом потерпевшего.

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Он передавал телефон врачу, которая рассказала родителям пострадавшего о его состоянии. Родственники пострадавшего из Херсона еще не прибыли в Киев.

Между тем, в больницу в Киеве прибыли израильские медики, которые будут лечить пострадавшего в аварии с участием сына Шуфрича. "Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь", – сказал один из врачей. Они пока не комментировали состояние пострадавшего и не давали прогнозов относительно его лечения.



Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley.

