Сбитый сыном Шуфрича пешеход находится в реанимации без сознания

Сегодня, 21:36

Медикаменты пострадавшему покупает и передает некий мужчина

К пострадавшему приехали израильские медики, фото Эспрессо
К пострадавшему приехали израильские медики, фото Эспрессо

Мужчина, которого в центре Киева сбил на автомобиле "Бентли" Нестор Шуфрич-младший, сын народного депутата Украины Нестора Шуфрича, находится в реанимации 17-й больницы в тяжелом состоянии без сознания.

Как сообщает Эспресо.TV, в реанимацию людей не пускают врачи. Медикаменты пострадавшему покупает и передает некий мужчина.

У входа в реанимацию находится молодой человек, который назвался соседом потерпевшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Он передавал телефон врачу, которая рассказала родителям пострадавшего о его состоянии. Родственники пострадавшего из Херсона еще не прибыли в Киев.

Между тем, в больницу в Киеве прибыли израильские медики, которые будут лечить пострадавшего в аварии с участием сына Шуфрича. "Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь", – сказал один из врачей. Они пока не комментировали состояние пострадавшего и не давали прогнозов относительно его лечения.

Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley.
ДТП, пешеход, шуфрич, состояние, реанимация, без сознания

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Резонансное ДТП с участием сына нардепа Шуфрича: появилось видео

Сегодня, 15:38

Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину 

Происшествия и криминал

Место происшествия. Фото: соцсети

Резонансное ДТП с участием сына нардепа Шуфрича: полиция раскрыла детали

Сегодня, 10:44

Для выяснения обстоятельств и механизма совершения ДТП будут проведены экспертизы 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования