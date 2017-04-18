Смерть военного в Василькове: возле тела нашли предсмертную записку

Правоохранители рассматривают версию самоубийства мужчины; по словам военного прокурора, у старшего лейтенанта были семейные и материальные проблемы

Смерть военного в Василькове Киевской области могла быть самоубийством, возле тела нашли предсмертную записку. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил военный прокурор Киевского гарнизона Роман Грищенко.

У старшего лейтенанта были семейные и материальные проблемы. Сам мужчина 1976 года рождения более 10 лет служил в армии, но конфликта с коллегами у него не было. Правоохранители рассматривают версию самоубийства.

"Возле тела была найдена предсмертная записка. Назначен ряд судебных экспертиз, баллистические экспертизы, судебно-медицинские экспертизы, также почерковедческая по указанной записке", – сказал Грищенко.

Как сообщалось ранее, в военной части Васильковского гарнизона при исполнении служебных обязанностей погиб военнослужащий. Установлено, что смерть бойца наступила в результате огнестрельного ранения. По данному факту правоохранители начали служебное расследование.