Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Столкновения в центре Киева: неизвестные устроили погромы МАФов (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7818/45_main.1482373462.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/45_tn.1482373462.jpg Происшествия На месте разгромов присутствует нардеп Семен Семенченко

Столкновения в центре Киева: неизвестные устроили погромы МАФов (видео)

Сегодня, 04:29

На месте разгромов присутствует нардеп Семен Семенченко


Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Неизвестные разбили ряд киосков рядом со станцией метро "Политехнический институт" в Киеве. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook журналист, – передает 24 Телеканал.

На месте разгромов присутствует нардеп Семен Семенченко. "Сейчас я могу сказть, что все здесь происходит – происходит незаконно", – заявил Семенченко.

Также приехали кареты скорой и правоохранители, которые окружили кольцом разбитые киоски. По словам Семенчка, одной женщине сломали руку.
видео, погромы, мафы, неизвестные, Семенченко, семен семенченко

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

В прямом эфире Кужель метнула в "радикала" Мосийчука стакан с водой

Вчера, 23:59

Нардепы обсуждали принятие госбюджета-2017

Украина

Нападение произошло минувшей ночью. Фото: IzRus

В Умани устроили "кровавый" погром в синагоге

Вчера, 11:04

Инцидент произошел на могиле Раби Нахмана

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.