Столкновения в центре Киева: неизвестные устроили погромы МАФов (видео)

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Неизвестные разбили ряд киосков рядом со станцией метро "Политехнический институт" в Киеве. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook журналист, – передает 24 Телеканал.

На месте разгромов присутствует нардеп Семен Семенченко. "Сейчас я могу сказть, что все здесь происходит – происходит незаконно", – заявил Семенченко.

Также приехали кареты скорой и правоохранители, которые окружили кольцом разбитые киоски. По словам Семенчка, одной женщине сломали руку.