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Страшный пожар в Киеве: в огне погибли четверо детей (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7843/56_main.1483020226.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/56_tn.1483020226.jpg Происшествия Еще один ребенок госпитализирован с ожогами

Страшный пожар в Киеве: в огне погибли четверо детей (фото)

Сегодня, 15:59

Еще один ребенок госпитализирован с ожогами

В Киеве сегодня, 29 декабря в 12:23, спасателей вызвали на тушение пожара в жилом доме в Русановских садах по ул. Садовая, 27, сообщает ГСЧС столицы.

По прибытию к месту вызова пожарные установили, что огонь охватил 60 кв.м. деревянного двухэтажного домика. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела трех мальчиков (2012, 2014 и 2014 годов рождения) и одной девочки, 2005 года рождения.

До прибытия подразделений ГСЧС, медики оказали помощь двум взрослым, которые в дальнейшем отказались от госпитализации. В больницу забрали 12-летнюю девочку с ожогами.

В 12:51 пожарные локализовали пожар и в 14:40 – ликвидировали. К тушению огня были привлечены 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 14 человек личного состава.

Причина пожара и ущерб устанавливается.
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Источник:

"Сегодня"

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