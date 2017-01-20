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В аэропорту "Киев" нашли 17 ящиков контрабанды: детали для оружия прятали в самолете http://www.segodnya.ua/img/article/7900/79_main.1484904865.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/79_tn.1484904865.jpg Происшествия Груз не имел сопроводительных документов и не был внесен в бортовой журнал судна

В аэропорту "Киев" нашли 17 ящиков контрабанды: детали для оружия прятали в самолете

Сегодня, 11:31

Груз не имел сопроводительных документов и не был внесен в бортовой журнал судна

Ящики нашли в самолете. Фото: Госпогранслужба
Ящики нашли в самолете. Фото: Госпогранслужба

Пограничники в аэропорту "Киев" обнаружили 17 ящиков контрабанды – деталей для оружия и авиационной техники, сообщили в Госпогранслужбе.

Подозрительные ящики заметили во время осмотра багажного отделения самолета, который совершал рейс в Иран. Груз не имел каких-либо товаросопроводительных документов и не был внесен в бортовой журнал судна.

Экипаж самолета сообщил, что в ящиках – ремонтный комплект для судна, и он не учтен в бортовом журнале из-за невнимательности. Однако пограничники и таможенники решили детально проверить их содержимое.

В итоге, в трех ящиках обнаружены комплектующие, которые, скорее всего, относятся к составляющим противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот". В остальных ящиках хранились комплектующие к самолетам".

Сейчас продолжается экспертиза оборудования. По факту обнаружения предметов военного назначения направлено сообщение в СБУ относительно регистрации в Едином реестре досудебных расследований признаков преступлений, предусмотренных ст. 201 УК Украины (контрабанда) и ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).
пограничники, контрабанда, комплектующие, в аэропорту
Источник:

"Сегодня"

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