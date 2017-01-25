﻿В аэропорту "Киев" таможенник попался на взятке в 650 евро

Сегодня, 11:40

Мужчину будут судить, сейчас он отстранен от должности

 

Аэропорт &quot;Киев&quot;
Аэропорт "Киев". Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Таможенника аэропорта "Киев" будут судить за взяточничество.

В начале января государственный инспектор отдела таможенного поста "Аэропорт Киев" (Жуляны)" получил от гражданина взятку в размере 650 евро за не создание искусственных препятствий при таможенном досмотре его багажа.

Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК Украины.

Взяточника задержала военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины во время получения неправомерной выгоды.

Таможеннику судом избрана мера пресечения в виде личного обязательства, мужчина отстранен от должности.

Обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд Киева.
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Источник:

"Сегодня"

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