В центре Киева СБУ задержала белый микроавтобус

Вчера, 17:50

По предварительным данным, спецназ проводил операцию

 


В Киеве сегодня днем сотрудники СБУ задержали людей, находившихся в белом микроавтобусе на Ярославом Валу.

По словам очевидцев, микроавтобус был припаркован с 10 утра. Вероятно, из него проводили прослушку.

Затем СБУ решили провести спецоперацию. Все обошлось без выстрелов. По предварительным данным, в фургоне было устройство, похожее на бронекамеру. По словам свидетелей происшествия, из машины вытащили мужчину и заковали в наручники.

Через пол часа после задержания бус увезли в сопровождении спецназа и СБУ.
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Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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