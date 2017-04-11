В центре Киева СБУ задержала белый микроавтобус

В Киеве сегодня днем сотрудники СБУ задержали людей, находившихся в белом микроавтобусе на Ярославом Валу.

По словам очевидцев, микроавтобус был припаркован с 10 утра. Вероятно, из него проводили прослушку.

Затем СБУ решили провести спецоперацию. Все обошлось без выстрелов. По предварительным данным, в фургоне было устройство, похожее на бронекамеру. По словам свидетелей происшествия, из машины вытащили мужчину и заковали в наручники.

Через пол часа после задержания бус увезли в сопровождении спецназа и СБУ.