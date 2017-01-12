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В центре Киева трижды останавливался транспорт из-за "героев парковки" (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7875/69_main.1484217008.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/69_tn.1484217008.jpg Происшествия Было заблокировано движение троллейбусов и трамваев  

В центре Киева трижды останавливался транспорт из-за "героев парковки" (фото)

Сегодня, 12:29

Было заблокировано движение троллейбусов и трамваев

 

Сегодня в центре Киева транспорт несколько раз останавливался из-за неправильно припаркованных авто. Так, с 11:19 до 11:34 и с 10:10 до 10:32 было заблокировано движение троллейбусов №№ 6,16,18 на ул. Малая Житомирская – Владимирский проезд. "Причиной стали припаркованные в габарите проезда автомобили", – сообщают в "Киевпастрансе".

Есть проблемы на этом участке и сейчас (троллейбусные маршруты заблокированы с 11:51).

Больше 20 минут, с 11:36 до 11:58, было заблокировано движение трамвайных маршрутов №№ 11,12,19 на ул. Еленовской в направлении площади Шевченко, и также по вине "героя парковки".
транспорт, проезд, движение, заблокированы, маршруты, герой парковки, Владимирский проезд
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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