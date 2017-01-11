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В центре Киева в коллекторе теплотрассы нашли тело мужчины http://www.segodnya.ua/img/article/7871/61_main.1484127630.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/61_tn.1484127630.jpg Происшествия Обстоятельства смерти выясняет полиция  

В центре Киева в коллекторе теплотрассы нашли тело мужчины

Сегодня, 11:39

Обстоятельства смерти выясняет полиция

 

Тело нашли в коллекторе теплотрассы. Фото: vladtime.ru
Тело нашли в коллекторе теплотрассы. Фото: vladtime.ru

На ул. Бориса Гринченко, 7 в Шевченковском районе (недалеко от Майдана Незалежности) произошло ЧП.

"Вчера в 8:50 в оперативно-диспетчерский пункт поступило сообщение, о том, что в коллекторе теплотрассы находится тело мужчины. Бойцы с помощью веревки достали его и передали правоохранителям", – сообщают в ГСЧС Киева.

Сейчас причины смерти выясняет полиция.

Напомним, 15 апреля прошлого года в одном из коллекторов теплотрассы по ул. Набережно-Корчеватской, 56/66, нашли тело мужчины.
тело, полиция, бойцы, коллектор, теплотрасса, ГСЧС
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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