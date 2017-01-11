В центре Киева в коллекторе теплотрассы нашли тело мужчины
Обстоятельства смерти выясняет полиция
На ул. Бориса Гринченко, 7 в Шевченковском районе (недалеко от Майдана Незалежности) произошло ЧП.
"Вчера в 8:50 в оперативно-диспетчерский пункт поступило сообщение, о том, что в коллекторе теплотрассы находится тело мужчины. Бойцы с помощью веревки достали его и передали правоохранителям", – сообщают в ГСЧС Киева.
Сейчас причины смерти выясняет полиция.
Напомним, 15 апреля прошлого года в одном из коллекторов теплотрассы по ул. Набережно-Корчеватской, 56/66, нашли тело мужчины.
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