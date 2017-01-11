В центре Киева в коллекторе теплотрассы нашли тело мужчины

На ул. Бориса Гринченко, 7 в Шевченковском районе (недалеко от Майдана Незалежности) произошло ЧП.

"Вчера в 8:50 в оперативно-диспетчерский пункт поступило сообщение, о том, что в коллекторе теплотрассы находится тело мужчины. Бойцы с помощью веревки достали его и передали правоохранителям", – сообщают в ГСЧС Киева.

Сейчас причины смерти выясняет полиция.

Напомним, 15 апреля прошлого года в одном из коллекторов теплотрассы по ул. Набережно-Корчеватской, 56/66, нашли тело мужчины.