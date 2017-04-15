ФОТОФАКТ. В чартерном самолете Минск – Киев нашли миллион пачек контрабандных сигарет

Сегодня, 15:34

По данным пограничников, общий вес табачных изделий составил более 18 тонн

Сигареты изъяли. Фото: dpsu.gov.ua
Сигареты изъяли. Фото: dpsu.gov.ua

В аэропорту "Борисполь" в ходе оформления чартерного рейса МинскКиев пограничники и сотрудники фискальной службы обнаружили две тысячи ящиков с табачными изделиями общим весом почти 18,5 тонны. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужба.

Всего в самолете находилось около одного миллиона пачек сигарет без соответствующих документов на груз.

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По факту возможного ввоза подакцизных товаров с нарушением установленного порядка начато уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на почте нашли 13 тысяч пачек контрабандных сигарет.
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Источник:

"Сегодня"

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