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В Гостомеле сгорела котельная http://www.segodnya.ua/img/article/7825/74_main.1482510416.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/74_tn.1482510416.jpg Происшествия Пламя тушили 23 спасателя

В Гостомеле сгорела котельная

Вчера, 18:25

Пламя тушили 23 спасателя

Пожар тушили несколько часов
Пожар тушили несколько часов

Под Киевом вчера, 22 декабря, в 19:45, спасателям поступило сообщение о пожаре в пристроенной котельной по ул. Свято-Покровской в Гостомеле, сообщает ГСЧС столичного региона.

По прибытию на место вызова стало известно, что огнем охвачена одноэтажная котельная, размером 20x4 м, которая пристроена к производственному цеху.

Тушение пожара осложнялось высокой температурой, вызванной раскаленными изделиями, которые хранились в пристройке. Здание цеха и оборудование спасли от огня, также удалось избежать пожаров в рядом расположенных зданиях.

Пожар был локализован в 21:17, полностью ликвидирован в 22:40. На месте пожара работали 23 человека личного состава и 6 единиц техники. Огнем уничтожены перекрытие и кровля на площади 200 м2,, металопрофиль на стенах на площадью 120 м2.

Причина возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.
пожар, котельная, сгорела, пламя, ГСЧС
Источник:

"Сегодня"

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