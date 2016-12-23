В Гостомеле сгорела котельная

Под Киевом вчера, 22 декабря, в 19:45, спасателям поступило сообщение о пожаре в пристроенной котельной по ул. Свято-Покровской в Гостомеле, сообщает ГСЧС столичного региона.

По прибытию на место вызова стало известно, что огнем охвачена одноэтажная котельная, размером 20x4 м, которая пристроена к производственному цеху.

Тушение пожара осложнялось высокой температурой, вызванной раскаленными изделиями, которые хранились в пристройке. Здание цеха и оборудование спасли от огня, также удалось избежать пожаров в рядом расположенных зданиях.

Пожар был локализован в 21:17, полностью ликвидирован в 22:40. На месте пожара работали 23 человека личного состава и 6 единиц техники. Огнем уничтожены перекрытие и кровля на площади 200 м2,, металопрофиль на стенах на площадью 120 м2.

Причина возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.