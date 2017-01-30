В Киеве активисты облили краской отделения российских банков (фото)

Сегодня, 12:10

За порядком во время акции присматривают полицейские

В Киеве сегодня активисты пикетируют центральные офисы нескольких банков с российским капиталом. В частности, акции проходят под стенами пяти финучереждений – "Сбербанка России", "Альфа-Банка", "БМ-банка", "ВТБ банка" и "Проминвест банка", сообщили активисты на странице "Национального Корпуса" в Facebook.

Так, около 30 мужчин обклеили фасады банков наклейками, а на порог положили импровизированную карту Украины, облив ее красной краской.

В полиции уточнили, что активисты также пытались попасть в средину помещений банков. "На места выехали патрульные наряды и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Сейчас они общаются с участниками акции. Кроме этого, для обеспечения правопорядка и недопущения провокаций привлечены бойцы Национальной гвардии Украины", – сообщает ГУ НП Киева.

Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях Шевченковского управления полиции.
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Источник:

"Сегодня"

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