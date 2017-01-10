В Киеве авто сбило пони, пострадала девочка
Ребенок держал лошадь за поводок
В Киеве автомобиль наехал на пони, которого на поводке держал ребенок. В результате столкновения животное упало и протянуло за собой девочку. Об этом пишет УНН со ссылкой на собственные источники.
Инцидент произошел вчера, 9 января в Оболонском районе столицы.
Свидетели происшествия рассказали, что легковой автомобиль сбил пони, которого ребенок держал за поводок. В результате удара пони упал, потянув за собой 11-летнюю девочку.
В результате ДТП ребенок получил незначительную травму головы.
Напомним, 26 августа на входе в музей Пирогово в Киеве девушку за ногу укусил пони.
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