Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
В Киеве авто сбило пони, пострадала девочка http://www.segodnya.ua/img/article/7870/1_main.1484066394.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/1_tn.1484066394.jpg Происшествия Ребенок держал лошадь за поводок  

В Киеве авто сбило пони, пострадала девочка

Сегодня, 18:38

Ребенок держал лошадь за поводок

 

В ДТП пострадали ребенок и пони. Фото: kohuku.ru
В ДТП пострадали ребенок и пони. Фото: kohuku.ru

В Киеве автомобиль наехал на пони, которого на поводке держал ребенок. В результате столкновения животное упало и протянуло за собой девочку. Об этом пишет УНН со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел вчера, 9 января в Оболонском районе столицы.

Свидетели происшествия рассказали, что легковой автомобиль сбил пони, которого ребенок держал за поводок. В результате удара пони упал, потянув за собой 11-летнюю девочку.

В результате ДТП ребенок получил незначительную травму головы.

Напомним, 26 августа на входе в музей Пирогово в Киеве девушку за ногу укусил пони.
ДТП, сбил, девочка, пони, автомобиль, поводок

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Девушка получила незначительные травмы от укуса за ногу. Фото: lochadi.ucoz.ru

В Киеве девушку покусал пони

30 Августа 2016, 18:33

Животное укусило посетительницу Пирогово за ногу  

Происшествия

Девочка находилась на льду далеко от берега. Фото: hotwalls.ru

В Киеве спасли девочку со льда озера Тельбин

Сегодня, 18:09

Ребенок находился на льду в шоковом состоянии  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.