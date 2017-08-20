В Киеве автомобиль нырнул в огромную яму среди дороги

Сегодня, 05:05

Авто оставило около 30 метров тормозного пути


На месте происшествия. Фото: Андрей

На месте происшествия. Фото: Андрей

На месте происшествия. Фото: Андрей

На месте происшествия. Фото: Андрей

На месте происшествия. Фото: Андрей

На месте происшествия. Фото: Андрей

В Киеве на улице Набережно-Луговая, перед АЗС, молодой парень, управляя автомобилем "ВАЗ", не заметил ограждения и влетел в яму посреди дороги. Как сообщает корреспондент, авто оставило около 30 метров тормозного пути. 

Полиция проверила водителя на употребление алкоголя, он оказался трезв.

Напомним, в Киеве произошло два жутких мото-ДТП.
провалился, Яма, воронка
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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