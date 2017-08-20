В Киеве автомобиль нырнул в огромную яму среди дороги

В Киеве на улице Набережно-Луговая, перед АЗС, молодой парень, управляя автомобилем "ВАЗ", не заметил ограждения и влетел в яму посреди дороги. Как сообщает корреспондент, авто оставило около 30 метров тормозного пути.

Полиция проверила водителя на употребление алкоголя, он оказался трезв.

Напомним, в Киеве произошло два жутких мото-ДТП.