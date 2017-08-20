В Киеве автомобиль нырнул в огромную яму среди дороги
Авто оставило около 30 метров тормозного пути
На месте происшествия. Фото: Андрей
На месте происшествия. Фото: Андрей
На месте происшествия. Фото: Андрей
На месте происшествия. Фото: Андрей
На месте происшествия. Фото: Андрей
На месте происшествия. Фото: Андрей
В Киеве на улице Набережно-Луговая, перед АЗС, молодой парень, управляя автомобилем "ВАЗ", не заметил ограждения и влетел в яму посреди дороги. Как сообщает корреспондент, авто оставило около 30 метров тормозного пути.
Полиция проверила водителя на употребление алкоголя, он оказался трезв.
Напомним, в Киеве произошло два жутких мото-ДТП.
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