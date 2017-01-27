В Киеве бездомный набросился с ножом на молодого мужчину

В дежурную часть Соломенского УП от врача поступило сообщение о госпитализации 30-летнего киевлянина с многочисленными ножевыми ранениями. По словам потерпевшего, тяжелые травмы он получил во время конфликта со знакомым, рассказали в ГУ НП столицы.

Правоохранители установили, что драка произошла в подвале дома на улице Героев Севастополя. Между бездомными мужчинами возник конфликт. Как результат – 40-летний бездомный нанес несколько ножевых ранений младшему оппоненту, после чего ушел.





Несмотря на тяжелые травмы в живот, шею и грудную клетку, пострадавший смог выбраться на улицу, где его увидели прохожие и вызвали "скорую". Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей, а полиция уже задержала подозреваемого.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Задержанному следователи Соломенского управления полиции уже объявили подозрение в совершении покушения на умышленное убийство, что предусмотрено ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.