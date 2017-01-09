В Киеве больше получаса не ходили трамваи из-за дипломата на "Тойоте" (фото)

В Киеве на площади Победы дипломат на автомобиле "Тойота" перекрыл движение трамваев.

С 14:55 движение трамваев маршрутов №№15,18 на площади Победы – универмаг Украина в направлении ул. Старовокзальная было временно заблокировано по причине припаркованного в габарите проезда авто DP 01 003.

На место выехала полиция Киева. Водителя оштрафовали. Движение было восстановлено в 15:27.

Напомним, в Киеве разъяренные пассажиры троллейбуса отодвинули с проезжей части автомобиль "героя парковки", который мешал проехать общественному транспорту.





