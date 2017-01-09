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В Киеве больше получаса не ходили трамваи из-за дипломата на "Тойоте" (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7865/93_main.1483973733.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/93_tn.1483973733.jpg Происшествия Водителя оштрафовали  

В Киеве больше получаса не ходили трамваи из-за дипломата на "Тойоте" (фото)

Сегодня, 16:54

Водителя оштрафовали

 

В Киеве на площади Победы дипломат на автомобиле "Тойота" перекрыл движение трамваев.

С 14:55 движение трамваев маршрутов №№15,18 на площади Победы – универмаг Украина в направлении ул. Старовокзальная было временно заблокировано по причине припаркованного в габарите проезда авто DP 01 003.

На место выехала полиция Киева. Водителя оштрафовали. Движение было восстановлено в 15:27.

Напомним, в Киеве разъяренные пассажиры троллейбуса отодвинули с проезжей части автомобиль "героя парковки", который мешал проехать общественному транспорту.
полиция, трамваи, тойота, дипломат, движение, герой парковки
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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