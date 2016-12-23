В Киеве чиновник требовал у австралийца 15 тысяч гривен за справку

В Киеве должностное лицо миграционной службы будут судить за взяточничество.

Чиновник требовал от гражданина Австралии 15 тыс. гривен за беспрепятственную выдачу справки на временное проживание на территории Украины.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Взяточника задержали 27 сентября в рабочем кабинете во время получения второй части оговоренной суммы. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины (Получение неправомерной выгоды должностными лицами, которые занимают ответственное положение, совмещенное с вымогательством неправомерной выгоды).

По результатам предварительного расследования 22 декабря обвинительный акт в отношении чиновника миграционной службы направлен в Соломенский райсуд Киева для рассмотрения по существу.

Напомним, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении государственного исполнителя, который требовал и получил неправомерную выгоду за снятие ареста с имущества, сообщили в прокуратуре Киевской области.

Установлено, что чиновник одного из районных управлений юстиции Главного территориального управления юстиции в Киевской области, в сентябре текущего года требовал денежные средства в сумме 2500 долларов США с физического лица за снятие ареста с дома.