В Киеве чиновник требовал у австралийца 15 тысяч гривен за справку
Обвинительный акт направлен в Соломенский райсуд
В Киеве должностное лицо миграционной службы будут судить за взяточничество.
Чиновник требовал от гражданина Австралии 15 тыс. гривен за беспрепятственную выдачу справки на временное проживание на территории Украины.
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Взяточника задержали 27 сентября в рабочем кабинете во время получения второй части оговоренной суммы. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины (Получение неправомерной выгоды должностными лицами, которые занимают ответственное положение, совмещенное с вымогательством неправомерной выгоды).
По результатам предварительного расследования 22 декабря обвинительный акт в отношении чиновника миграционной службы направлен в Соломенский райсуд Киева для рассмотрения по существу.
Напомним, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении государственного исполнителя, который требовал и получил неправомерную выгоду за снятие ареста с имущества, сообщили в прокуратуре Киевской области.
Установлено, что чиновник одного из районных управлений юстиции Главного территориального управления юстиции в Киевской области, в сентябре текущего года требовал денежные средства в сумме 2500 долларов США с физического лица за снятие ареста с дома.
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