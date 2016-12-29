В Киеве девушка обокрала два магазина за один вечер

В Киеве юная девушка похитила товар из торгового центра.

19-летняя злоумышленница украла из магазинов одежду. По данному факту начато уголовное производство.

Вечером во время отработки города сотрудники управления уголовного розыска задержали подозрительную девушку, у которой затем обнаружили украденную одежду.

Правоохранители установили, что злоумышленница тайно похитила товар из двух магазинов, расположенных в помещении ТРЦ.

Следственным отделом Днепровского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проверяют причастность злоумышленницы к аналогичным кражам на территории столицы.

Напомним, несколько дней назад мужчина в маскарадной шляпе с дождиком ограбил магазин одежды в Киеве.