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В Киеве девушка обокрала два магазина за один вечер http://www.segodnya.ua/img/article/7844/2_main.1483022622.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/2_tn.1483022622.jpg Происшествия Злоумышленница украла из магазинов одежду  

В Киеве девушка обокрала два магазина за один вечер

Сегодня, 16:41

Злоумышленница украла из магазинов одежду

 

Сотрудники управления уголовного розыска задержали подозрительную девушку
Сотрудники управления уголовного розыска задержали подозрительную девушку. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киеве юная девушка похитила товар из торгового центра.

19-летняя злоумышленница украла из магазинов одежду. По данному факту начато уголовное производство.

Вечером во время отработки города сотрудники управления уголовного розыска задержали подозрительную девушку, у которой затем обнаружили украденную одежду.

Правоохранители установили, что злоумышленница тайно похитила товар из двух магазинов, расположенных в помещении ТРЦ.

Следственным отделом Днепровского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проверяют причастность злоумышленницы к аналогичным кражам на территории столицы.

Напомним, несколько дней назад мужчина в маскарадной шляпе с дождиком ограбил магазин одежды в Киеве.
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Источник:

"Сегодня"

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