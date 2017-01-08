В Киеве два человека насмерть отравились газом
Тела пожилых людей нашли на дачном массиве
В Дарницком районе Киева обнаружили тела двух человек, которые отравились природным газом.
Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.
Тела мужчины и женщины в возрасте приблизительно 65 лет было обнаружено на дачном массиве возле станции метро Славутич, по адресу: 45-я Садовая улица, дом 25. Причины и обстоятельства смерти будет выяснять следственно-оперативная группа.
Напомним, в декабре в городе Пологи Запорожской области в связи с неисправностью печного отопления "надышались" угарным газом 26-летняя молодая женщина и ее дети – девочка семи лет и мальчик пяти лет. С диагнозом "отравление угарным газом средней тяжести" их госпитализировали в Пологовскую центральную районную больницу.
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