В Киеве два человека насмерть отравились газом

В Дарницком районе Киева обнаружили тела двух человек, которые отравились природным газом.

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Тела мужчины и женщины в возрасте приблизительно 65 лет было обнаружено на дачном массиве возле станции метро Славутич, по адресу: 45-я Садовая улица, дом 25. Причины и обстоятельства смерти будет выяснять следственно-оперативная группа.

Напомним, в декабре в городе Пологи Запорожской области в связи с неисправностью печного отопления "надышались" угарным газом 26-летняя молодая женщина и ее дети – девочка семи лет и мальчик пяти лет. С диагнозом "отравление угарным газом средней тяжести" их госпитализировали в Пологовскую центральную районную больницу.