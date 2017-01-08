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В Киеве два человека насмерть отравились газом http://www.segodnya.ua/img/article/7863/76_main.1483885815.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/76_tn.1483885815.jpg Происшествия Тела пожилых людей нашли на дачном массиве

В Киеве два человека насмерть отравились газом

Сегодня, 16:30

Тела пожилых людей нашли на дачном массиве

Тела нашли недалеко от метро &quot;Славутич&quot;
Тела нашли недалеко от метро "Славутич". Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Дарницком районе Киева обнаружили тела двух человек, которые отравились природным газом.

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

Тела мужчины и женщины в возрасте приблизительно 65 лет было обнаружено на дачном массиве возле станции метро Славутич, по адресу: 45-я Садовая улица, дом 25. Причины и обстоятельства смерти будет выяснять следственно-оперативная группа.

Напомним, в декабре в городе Пологи Запорожской области в связи с неисправностью печного отопления "надышались" угарным газом 26-летняя молодая женщина и ее дети – девочка семи лет и мальчик пяти лет. С диагнозом "отравление угарным газом средней тяжести" их госпитализировали в Пологовскую центральную районную больницу.
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