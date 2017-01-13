Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
В Киеве двое парней напали на мужчину с ножом и электрошокером http://www.segodnya.ua/img/article/7879/31_main.1484303419.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/31_tn.1484303419.jpg Происшествия Оказалось, что нарушителям 16 и 18 лет  

В Киеве двое парней напали на мужчину с ножом и электрошокером

Сегодня, 12:30

Оказалось, что нарушителям 16 и 18 лет

 

Патрульные догнали хулиганов
Патрульные догнали хулиганов. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Киеве патрульные поймали двоих подозреваемых в угрозах физической расправой.

"На остановке общественного транспорта двое неизвестных угрожают мне ножом и электрошокером", — такое сообщение поступило инспекторам ночью, 13 января возле станции метро "Святошин".

На месте происшествия стражей порядка встретил заявитель, который указал направление, в котором неизвестные поехали на троллейбусе, и сообщил их приметы.

novyna-13

Уже через несколько минут инспекторы догнали и остановили транспортное средство, в салоне которого обнаружили двоих человек, похожих по описанию.

Во время поверхностной проверки у них обнаружили предметы, похожие на нож и электрошокер. Заявитель узнал в мужчинах своих обидчиков.

Патрульные установили, что нарушителям 16 и 18 лет. Обоих подозреваемых доставили в Святошинское управление полиции для выяснения обстоятельств происшествия. Об этом случае полицейские сообщили родителям несовершеннолетнего.

По предварительной информации, 18-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание.
нож, инспекторы, полицейские, напали, патрульные
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Нож отправили на экспертизу. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве 15-летний парень может сесть на семь лет за ограбление

Вчера, 18:51

Подросток с ножом отобрал у мальчика телефон  

Происшествия

Шестерых мужчин доставили в отделение полиции. Фото: kobl.gp.gov.ua

В Киеве после погони патрульные остановили микроавтобус с разбойниками

11 Января, 17:27

Мужчины в балаклавах с палками и топорами разгромили заведение на бульваре Гавела  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.