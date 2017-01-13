В Киеве двое парней напали на мужчину с ножом и электрошокером

Оказалось, что нарушителям 16 и 18 лет

В Киеве патрульные поймали двоих подозреваемых в угрозах физической расправой.

"На остановке общественного транспорта двое неизвестных угрожают мне ножом и электрошокером", — такое сообщение поступило инспекторам ночью, 13 января возле станции метро "Святошин".

На месте происшествия стражей порядка встретил заявитель, который указал направление, в котором неизвестные поехали на троллейбусе, и сообщил их приметы.

Уже через несколько минут инспекторы догнали и остановили транспортное средство, в салоне которого обнаружили двоих человек, похожих по описанию.

Во время поверхностной проверки у них обнаружили предметы, похожие на нож и электрошокер. Заявитель узнал в мужчинах своих обидчиков.

Патрульные установили, что нарушителям 16 и 18 лет. Обоих подозреваемых доставили в Святошинское управление полиции для выяснения обстоятельств происшествия. Об этом случае полицейские сообщили родителям несовершеннолетнего.

По предварительной информации, 18-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание.