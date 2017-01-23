В Киеве горе-мать убила 9-месячную дочь, напоив ее спиртом (фото)

В Киеве женщина отравила алкоголем своего 9-месячного ребенка.

В конце мая 2016 года следственно-оперативная группа выехала в Деснянский район на вызов, поступивший от врачей "скорой": в квартире обнаружили мертвым 9-месячного ребенка. По предварительной информации врачей, девочка могла умереть в результате синдрома внезапной детской смертности. Однако правоохранители начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Мать объяснила, что ее 9-месячная девочка последние два дня плохо себя чувствовала, у нее была повышенная температура и расстройство пищеварения, но к врачам женщина не обращалась. Почему она так халатно относилась к здоровью малыша, объяснить не смогла.

При выезде на место правоохранителей насторожили и условия проживания семьи: в квартире – беспорядок, мусор. По словам соседей, мать ребенка неоднократно видели навеселе. Кроме этого, у 43-летней женщины есть еще двое детей – 3-летний мальчик (сейчас находится в детской больнице) и 11-летняя девочка (отдана в детдом еще раньше).

В ходе следствия были проведены экспертизы, по которым выяснилось, что смерть ребенка наступила от отравления этиловым спиртом. В результате проведенных следственных действий установили: младенца напоила спиртом родная мать.

После выяснения всех обстоятельств происшествия и сбора доказательств следователь обратился с ходатайством в суд о проведении обыска, в результате чего мать ребенка задержали и объявили ей подозрение в убийстве дочери.

В настоящее время женщина арестована, два месяца она проведет под стражей. Горе-матери грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в декабре в Голосеевском районе Киева произошла чудовищная трагедия. Молодая мама, 20-летняя уроженка Николаевщины, оставила в съемной квартире без присмотра двух маленьких детей и уехала к любовнику на Березняки. Девушка вернулась домой только спустя девять дней и обнаружила, что ее годовалый сын мертв (выяснилось, что он умер спустя шесть дней), а двухлетняя дочка — без сознания.