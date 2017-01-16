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В Киеве горел балкон в многоэтажке, пострадал мужчина http://www.segodnya.ua/img/article/7885/46_main.1484558323.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/46_tn.1484558323.jpg Происшествия Хозяин квартиры пытался самостоятельно потушить огонь и обжег руки

В Киеве горел балкон в многоэтажке, пострадал мужчина

Сегодня, 11:16

Хозяин квартиры пытался самостоятельно потушить огонь и обжег руки

Пожарные ночью тушили балкон
Пожарные ночью тушили балкон

В столице на выходных произошел пожар в доме по ул. Приречная, 33. Спасателей на место происшествия вызвали 14 января в 00:35, сообщили в ГСЧС Киева.

По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло на балконе квартиры на втором этаже. До прибытия спасателей мужчина, живущий в квартире, пытался самостоятельно потушить пожар. Киевлянин 1970 года рождения получил ожоги, его госпитализировали в ожоговый центр больницы № 2.

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В 1:11 пожарные локализовали пожар, а в 1:22 – ликвидирован.

В пожаре сгорел матрац, повреждены личные вещи, оконные рамы, обшивка балкона, закопчены стены и потолок балкона. Причина возгорания устанавливается.

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пожар, сгорел, балкон, ожоги, пожарные, ГСЧС
Источник:

"Сегодня"

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