В Киеве горел балкон в многоэтажке, пострадал мужчина

В столице на выходных произошел пожар в доме по ул. Приречная, 33. Спасателей на место происшествия вызвали 14 января в 00:35, сообщили в ГСЧС Киева.

По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло на балконе квартиры на втором этаже. До прибытия спасателей мужчина, живущий в квартире, пытался самостоятельно потушить пожар. Киевлянин 1970 года рождения получил ожоги, его госпитализировали в ожоговый центр больницы № 2.

В 1:11 пожарные локализовали пожар, а в 1:22 – ликвидирован.

В пожаре сгорел матрац, повреждены личные вещи, оконные рамы, обшивка балкона, закопчены стены и потолок балкона. Причина возгорания устанавливается.