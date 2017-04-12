В Киеве горел ресторан

В Киеве вчера вечером в ресторане, который расположен в жилом доме по ул. Драгомирова, возник пожар. Спасателей на место происшествия вызвали 11 апреля в 19:19, рассказали в ГСЧС столицы.

Как оказалось, в подвальном помещении в ресторане произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением. В 19:40 бойцы локализовали пожар, а в 19:47 ликвидировали.

Огонь уничтожил два электрощитка, стол и два стула, повреждены кондиционер, телевизор, закопчены стены и потолок.

На месте пожара работало 3 единицы пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава подразделений ГСЧС в Киеве.

К счастью, жертв и пострадавших нет.