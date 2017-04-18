В Киеве госслужащего поймали на взятке в 90 тысяч гривен

В Киеве на взятке в 90 тысяч гривен правоохранители задержали госисполнителя, сообщает столичная прокуратура.

Правоохранители установили, что старший инспектор отдела ГИС одного из районов требует взятку от директора коммерческой структуры. За указанную сумму он пообещал снять арест с банковских счетов общества. Чтобы не брать деньги в руки, попросил перечислить их на банковскую карточку.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) правоохранители задержали злоумышленника в служебном кабинете.

В настоящее время проводится санкционированный обыск.