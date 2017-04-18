В Киеве госслужащего поймали на взятке в 90 тысяч гривен

Сегодня, 18:27

За указанную сумму сотрудник исполнительной службы пообещал снять арест с банковских счетов общества

Сотрудника исполнительной службы поймали на взятке
Сотрудника исполнительной службы поймали на взятке

В Киеве на взятке в 90 тысяч гривен правоохранители задержали госисполнителя, сообщает столичная прокуратура.

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Правоохранители установили, что старший инспектор отдела ГИС одного из районов требует взятку от директора коммерческой структуры. За указанную сумму он пообещал снять арест с банковских счетов общества. Чтобы не брать деньги в руки, попросил перечислить их на банковскую карточку.

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) правоохранители задержали злоумышленника в служебном кабинете.

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В настоящее время проводится санкционированный обыск.
взятка, арест, прокуратура, правоохранители, задержали
Источник:

"Сегодня"

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