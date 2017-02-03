В Киеве иностранец бросался с ножом на врача в больнице

Хулигана осудили на три года тюремного заключения

В Киеве, в помещении больницы на бульваре Тараса Шевченко нетрезвый мужчина нарушал общественный порядок. Так, находясь в медицинском учреждении, иностранец начал спорить, унижать персонал и употреблять нецензурную брань в отношении медсестер, рассказали в ГУ НП Киева.

Мужчину пытались успокоить, однако в ответ он начал угрожать физической расправой, достал нож и набросился на одного из врачей. В конце концов его таки успокоили и передали правоохранителям.

Согласно приговору Шевченковского районного суда в Киеве, злоумышленник получил полтора года условно. Однако с таким решением не согласился прокурор, который подал апелляционную жалобу.

В конце концов приговором Апелляционного суда города Киева злоумышленник за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины, приговорен к трем годам лишения свободы.