В Киеве иностранец бросался с ножом на врача в больнице

Сегодня, 12:28

Хулигана осудили на три года тюремного заключения

За пьяный дебош в больнице иностранец получил три года тюрьмы
За пьяный дебош в больнице иностранец получил три года тюрьмы. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киеве, в помещении больницы на бульваре Тараса Шевченко нетрезвый мужчина нарушал общественный порядок. Так, находясь в медицинском учреждении, иностранец начал спорить, унижать персонал и употреблять нецензурную брань в отношении медсестер, рассказали в ГУ НП Киева.

Мужчину пытались успокоить, однако в ответ он начал угрожать физической расправой, достал нож и набросился на одного из врачей. В конце концов его таки успокоили и передали правоохранителям.

Согласно приговору Шевченковского районного суда в Киеве, злоумышленник получил полтора года условно. Однако с таким решением не согласился прокурор, который подал апелляционную жалобу.

В конце концов приговором Апелляционного суда города Киева злоумышленник за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины, приговорен к трем годам лишения свободы.
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Источник:

"Сегодня"

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