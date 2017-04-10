В Киеве из Днепра достали мертвого мужчину

В Киеве вчера заметили тело мертвого мужчины. Труп находился в реке Днепр. Спасателей на место происшествия вызвали 9 апреля в 15:26, сообщает ГСЧС столицы.

Как оказалось, тело мужчины плавало на поверхности воды на расстоянии 70 м от берега. Водолазы с помощью спасательного снаряжения достали тело мужчины и передали правоохранительным органам.

Сейчас выяснениями причин гибели мужчины занимаются правоохранительные органы.