В Киеве из Днепра достали мертвого мужчину

Вчера, 13:02

Причины гибели человека выясняют правоохранители

Труп из воды достали спасатели
Труп из воды достали спасатели

В Киеве вчера заметили тело мертвого мужчины. Труп находился в реке Днепр. Спасателей на место происшествия вызвали 9 апреля в 15:26, сообщает ГСЧС столицы.

Как оказалось, тело мужчины плавало на поверхности воды на расстоянии 70 м от берега. Водолазы с помощью спасательного снаряжения достали тело мужчины и передали правоохранительным органам.

Сейчас выяснениями причин гибели мужчины занимаются правоохранительные органы.
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Источник:

"Сегодня"

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