В Киеве из пожара спасли пенсионера без сознания

В Киеве во время пожара спасли пожилого мужчину.

5 февраля в 22:40 на пункт связи дежурной части ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Запорожца, 3.

Попав в квартиру, пожарные установили, что возгорание произошло в телевизоре, огонь перекинулся на другие объекты, наблюдалось значительное задымление. В 23:15 пожарные ликвидировали пожар. Огонь не успел распространиться в другие помещения.

Во время пожара пожарные спасли 77-летнего жителя квартиры, которого обнаружили в коридоре в бессознательном состоянии. Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи, он был госпитализирован в ожоговый центр городской клинической больницы. Еще двух жителей дома вывели на безопасное расстояние.

По предварительным данным, вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводов в телевизоре.

Напомним, в конце января в Киеве во время пожара в частном жилом доме спасли мужчину. 31 января в 2:06 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на территории частной усадьбы в двухэтажном жилом доме по ул. Садовой возник пожар. Как оказалось, возгорание возникло на втором этаже в комнате. Во время тушения пожара огнеборцы спасли мужчину 1974 года рождения. Бойцы вывели спасенного на свежий воздух и передали работникам медицинской службы. В 4:08 возгорание было ликвидировано.