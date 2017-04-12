В Киеве из-за ДТП остановились скоростные трамваи в сторону центра (обновлено)

Сегодня, 09:40

Столкнулись два авто, на место выехала полиция

 

В Киеве из-за ДТП остановились скоростные трамваи в сторону центра (обновлено)

В Киеве в районе площади Победы возле торгового центра произошло мелкое ДТП. Столкнулись два автомобиля: "Форд" и "Сеат".

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Вследствие аварии перекрыто движение скоростных трамваев в сторону центра. На место выехала полиция.

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Скриншот с сайта Яндекс.Карты


Как сообщили в пресс-службе "Киевпастранса", с 8:47 заблокировано движение трамваев маршрута №3 в направлении ул. Старовокзальная.

Автобусный маршрут №1т продлен до ул.Старовокзальная.
ДТП, полиция, трамваи, перекрыто, движение, столкнулись
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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