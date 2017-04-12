В Киеве из-за ДТП остановились скоростные трамваи в сторону центра (обновлено)

Столкнулись два авто, на место выехала полиция

В Киеве в районе площади Победы возле торгового центра произошло мелкое ДТП. Столкнулись два автомобиля: "Форд" и "Сеат".

Вследствие аварии перекрыто движение скоростных трамваев в сторону центра. На место выехала полиция.

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Как сообщили в пресс-службе "Киевпастранса", с 8:47 заблокировано движение трамваев маршрута №3 в направлении ул. Старовокзальная.

Автобусный маршрут №1т продлен до ул.Старовокзальная.