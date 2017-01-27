В Киеве из-за ДТП возникла огромная пробка из трамваев (фото)

Сегодня, 11:03

16 составов не могли отправиться по маршруту

 

В Киеве на ул. Дегтяревской, возле станции метро Лукьяновка, образовалась пробка из 16 трамваев из-за ДТП. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на очевидцев происшествия.

Как сообщается на сайте "Киевпастранса", с 8:44 временно заблокировано движение трамваев маршрутов №№ 14,15 по Дегтяревская, 7 в направлении Контрактовой площади по причине ДТП между. Движение трамваев было восстановлено в 10:47.

Напомним, 25 января в Киеве автомобилист, припарковавший свою иномарку на проезжей части Валов, стал причиной трамвайного затора.
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Источник:

"Сегодня"

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