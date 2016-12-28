В Киеве лже-СБУшники похитили и ограбили бизнесмена

Мужчину затащили в авто, избили и отвезли в лес

В центре Киева неизвестные похитили и ограбили мужчину, который собирался продать валюту.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел во вторник днем, 27 декабря, рядом со станцией метро "Университет".

36-летний бизнесмен на одном из финансовых онлайн-ресурсов разместил объявление, что хочет продать 16 тысяч евро. Вскоре с ним связался мужчина и предложил встретиться.

Во время разговора неизвестный попросил бизнесмена сесть в его автомобиль Opel. Едва предприниматель открыл двери авто, как на него напали несколько человек, которые затащили мужчину в машину, где избили до потери сознания и отвезли в неизвестном направлении.

Очнулся предприниматель в лесу с мешком на голове. Бандиты сказали мужчине, что якобы являются работниками Службы безопасности Украины и проводят спецоперацию. Забрав у своей жертвы деньги, злоумышленники скрылись.

Предприниматель обратился с заявлением в полицию. Правоохранители занимаются поиском преступников.

Напомним, в начале декабря на Днепровской набережной возле торгового центра трое неизвестных принудительно посадили мужчину в салон автомобиля и скрылись в неизвестном направлении.

В Дарницкую полицию с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что по предварительной договоренности через интернет решил обменять валюту. Встретившись с незнакомцами в определенном месте, начали обсуждать сумму. Неизвестные лица предложили мужчине присесть в автомобиль. В ходе разговора злоумышленники не на шутку разозлились, начали применять к мужчине физическую силу, заковали в наручники, а затем отобрали сумку с деньгами. Отпустили мужчину в Днепровском районе.

Пострадавший с помощью неравнодушных граждан вызвал полицию и врачей.