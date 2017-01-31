В Киеве мошенники выманивали деньги у квартиросъемщиков под видом риэлторов

Мужчин посадили в тюрьму на два и три года

В Киеве мужчины под видом риэлторов выманивали у людей деньги.

Мошенническим путем злоумышленники завладели более 17 тыс. гривен.

Шевченковский районный суд поставил точку в производстве, начатом в 2014 году по факту мошенничества. В совершении преступления обвинялись киевлянин и житель Киевской области. Оба мужчины нигде не работали и уже имели опыт общения с правоохранительными органами. На этот раз они придумали способ зарабатывания денег вопреки закону.

Мужчины выбирали по объявлению квартиру, которую сдавали в аренду посуточно, договаривались с владельцами о сдаче на сутки, а уже на следующий день пересдавали ее другим "квартирантам" на двухмесячный срок. Мужчины действовали настолько убедительно, представляясь риэлтором и собственником квартиры, что граждане без всяких сомнений отдавали свои деньги. При этом суммы за аренду чужих квартир составляли от 5600 до 7000 гривен.

Однако оперативники за короткое время разоблачили их преступный план и задержали товарищей при попытке завладеть деньгами очередной жертвы.

Во время судебных заседаний мужчины признали свою вину. Суд учел все обстоятельства и назначил обвиняемым наказание – от 2 до 3 лет лишения свободы. Также в пользу потерпевших взыскали материальный ущерб в общей сумме 17 750 гривен.