В Киеве мошенники выманивали деньги у квартиросъемщиков под видом риэлторов

Сегодня, 16:38

Мужчин посадили в тюрьму на два и три года

 

Мошенники пересдавали чужую квартиру на двухмесячный срок
Мошенники пересдавали чужую квартиру на двухмесячный срок. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

В Киеве мужчины под видом риэлторов выманивали у людей деньги.

Мошенническим путем злоумышленники завладели более 17 тыс. гривен.

Шевченковский районный суд поставил точку в производстве, начатом в 2014 году по факту мошенничества. В совершении преступления обвинялись киевлянин и житель Киевской области. Оба мужчины нигде не работали и уже имели опыт общения с правоохранительными органами. На этот раз они придумали способ зарабатывания денег вопреки закону.

Мужчины выбирали по объявлению квартиру, которую сдавали в аренду посуточно, договаривались с владельцами о сдаче на сутки, а уже на следующий день пересдавали ее другим "квартирантам" на двухмесячный срок. Мужчины действовали настолько убедительно, представляясь риэлтором и собственником квартиры, что граждане без всяких сомнений отдавали свои деньги. При этом суммы за аренду чужих квартир составляли от 5600 до 7000 гривен.

Однако оперативники за короткое время разоблачили их преступный план и задержали товарищей при попытке завладеть деньгами очередной жертвы.

Во время судебных заседаний мужчины признали свою вину. Суд учел все обстоятельства и назначил обвиняемым наказание – от 2 до 3 лет лишения свободы. Также в пользу потерпевших взыскали материальный ущерб в общей сумме 17 750 гривен.
деньги, суд, мошенники, квартиры, аферисты, риэлторы, злоумышленники
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

В Украине процветает воровство с банковских карт. Все фото: Pixabay

У украинцев массово крадут деньги с карт: как защититься от обмана

Сегодня, 08:16

Мошенники выманивают данные по телефону и создают "поддельные" сайты

Происшествия и криминал

Работяг заманивают прибыльными предложениями на стройки в ЕС и в России

Опасные заработки: мошенники заставляют заробитчан возить наркотики и нищенствовать

Сегодня, 07:52

Правоохранители поймали банду из четырех молодых украинцев, которая обманом отправила в трудовое рабство в Бразилию восьмерых человек

Происшествия и криминал

Мошенники остаются неуловимыми по несколько месяцев

В интернете массово орудуют "продавцы воздуха": количество афер выросло

Вчера, 08:00

Сетевых аферистов ловят почти каждый день. МВД: закон слишком лоялен

Днепр

Фото: hronika.info

Аферисты зарабатывали на аренде элитного жилья в Киеве и Карпатах

26 Января, 16:30

Во время обысков правоохранители нашли оружие, оборудование для изготовления фальшивых денег, поддельные купюры на сумму более 10 тысяч, фальшивые паспорта граждан Украины, технические паспорта на автомобили и удостоверения сотрудников силовых структур

Люди

В Киевской области люди отдают копии своих документов неизвестной организации

26 Января, 11:58

В мэрии об организации знают и предоставили им помещение. Только вот проследить, зачем они собирают документы, не могут

Украина

Как уберечь себя от аферистов

23 Января, 01:45

Как аферисты крадут наши данные, а потом - деньги и имущество?

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования