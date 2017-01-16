В Киеве мужчина напился после развода с женой и поехал кататься на авто (фото,видео)

В Киеве задержали пьяного водителя, который решил "развеяться" после развода с женой.

Как сообщает "Киев Оперативный", Дмитрий Гудименко пару дней назад развелся с женой и решил развеяться, выпить и покататься по району на своем автомобиле Toyota, гос. номер #AA7141HX, в состоянии алкогольного опьянения, пока не наехал на ограждение.

Небезразличные прохожие самостоятельно задержали пьяного водителя и вызвали полицию. Мужчина начал звонить, как он говорил, адвокату и пытаться "порешать вопрос" на месте. Кроме того, он отказался предъявлять какие-либо документы, но представился оперуполномоченным с 14-тилетним стажем.

Мужчину доставили в отделение полиции до выяснения личности. Оформлен по статьям 130-ой (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения), 124-ой (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) и 126-ой (Управление транспортными средствами лицами, которые не имеют соответствующих документов или не предъявили их для проверки). Автомобиль отправился на штрафплощадку.