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В Киеве мужчина напился после развода с женой и поехал кататься на авто (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7884/95_main.1484552349.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/95_tn.1484552349.jpg Происшествия Пьяный водитель наехал на ограждение  

В Киеве мужчина напился после развода с женой и поехал кататься на авто (фото,видео)

Сегодня, 09:38

Пьяный водитель наехал на ограждение

 

 


Видео: Kyiv Operativ

В Киеве задержали пьяного водителя, который решил "развеяться" после развода с женой.

Как сообщает "Киев Оперативный", Дмитрий Гудименко пару дней назад развелся с женой и решил развеяться, выпить и покататься по району на своем автомобиле Toyota, гос. номер #AA7141HX, в состоянии алкогольного опьянения, пока не наехал на ограждение.

Небезразличные прохожие самостоятельно задержали пьяного водителя и вызвали полицию. Мужчина начал звонить, как он говорил, адвокату и пытаться "порешать вопрос" на месте. Кроме того, он отказался предъявлять какие-либо документы, но представился оперуполномоченным с 14-тилетним стажем.

Мужчину доставили в отделение полиции до выяснения личности. Оформлен по статьям 130-ой (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения), 124-ой (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) и 126-ой (Управление транспортными средствами лицами, которые не имеют соответствующих документов или не предъявили их для проверки). Автомобиль отправился на штрафплощадку.
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