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В Киеве мужчина ограбил девушку возле ресторана http://www.segodnya.ua/img/article/7842/79_main.1483007705.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/79_tn.1483007705.jpg Происшествия Грабителя поймали через полтора часа  

В Киеве мужчина ограбил девушку возле ресторана

Сегодня, 12:32

Грабителя поймали через полтора часа

 

Грабителю грозит до 4-х лет тюрьмы. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Грабителю грозит до 4-х лет тюрьмы. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полицейские задержали грабителя.

Мужчина выхватил из рук девушки мобильный телефон и скрылся, но уже через полтора часа оказался в наручниках.

В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от местной жительницы, что рядом с рестораном на улице Маршала Тимошенко неизвестный выхватил у нее телефон и убежал. По указанному адресу срочно прибыли автопатрули полиции и следственно-оперативная группа.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

Заявительница подробно описала правоохранителям внешность правонарушителя и свой гаджет. Полицейские сразу начали отрабатывать территорию района в поисках злоумышленника.

Через полтора часа один из патрульных зашел в помещение игровых автоматов, в котором среди посетителей заметил похожего по описанию на подозреваемого мужчину.

Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него чужой мобильный. 29-летнего киевлянина доставили в управление полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Сейчас проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, несколько дней назад пьяный мужчина в маскарадной шляпе ограбил магазин одежды в Киеве.
ограбление, грабитель, мужчина, грабеж, задержали, мобильный телефон
Источник:

"Сегодня"

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