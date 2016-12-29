В Киеве мужчина ограбил девушку возле ресторана

В Киеве полицейские задержали грабителя.

Мужчина выхватил из рук девушки мобильный телефон и скрылся, но уже через полтора часа оказался в наручниках.

В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от местной жительницы, что рядом с рестораном на улице Маршала Тимошенко неизвестный выхватил у нее телефон и убежал. По указанному адресу срочно прибыли автопатрули полиции и следственно-оперативная группа.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Заявительница подробно описала правоохранителям внешность правонарушителя и свой гаджет. Полицейские сразу начали отрабатывать территорию района в поисках злоумышленника.

Через полтора часа один из патрульных зашел в помещение игровых автоматов, в котором среди посетителей заметил похожего по описанию на подозреваемого мужчину.

Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него чужой мобильный. 29-летнего киевлянина доставили в управление полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Сейчас проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, несколько дней назад пьяный мужчина в маскарадной шляпе ограбил магазин одежды в Киеве.