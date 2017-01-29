В Киеве мужчина выпал с 29 этажа бизнес-центра

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи уже ничем не смогли помочь молодому человеку и лишь констатировали смерть

В центре Киева 26-летний мужчина выпал с 29 этажа БЦ "Олимпийский" и погиб.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Трагический случай произошел в субботу, 28 января, около 01:40 на улице Большая Васильковская, 72.

Высота БЦ "Олимпийский" – 105 м, количество этажей – 32

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи уже ничем не смогли помочь молодому человеку и лишь констатировали смерть.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы. Вероятнее всего мужчина покончил жизнь самоубийством.

СМИ пишет, что, погибший – житель Донецка.

Ранее сообщалось, что в Киеве 25-летняя девушка выпала из окна на 11 этаже и погибла.