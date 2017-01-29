В Киеве мужчина выпал с 29 этажа бизнес-центра

Сегодня, 11:53

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи уже ничем не смогли помочь молодому человеку и лишь констатировали смерть

БЦ &quot;Олимпийский&quot;. Фото: из открытых источников
БЦ "Олимпийский". Фото: из открытых источников

В центре Киева 26-летний мужчина выпал с 29 этажа БЦ "Олимпийский" и погиб.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Трагический случай произошел в субботу, 28 января, около 01:40 на улице Большая Васильковская, 72.

Высота БЦ "Олимпийский" – 105 м, количество этажей – 32

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи уже ничем не смогли помочь молодому человеку и лишь констатировали смерть.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы. Вероятнее всего мужчина покончил жизнь самоубийством.

СМИ пишет, что, погибший – житель Донецка.

Ранее сообщалось, что в Киеве 25-летняя девушка выпала из окна на 11 этаже и погибла.
киев, смерть, выпал, погибший, правоохранительные органы

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

В житомирском автобусе погиб мужчина: как оправдывается перевозчик и кого винят родные

24 Января, 20:32

До своей остановки пенсионер не доехал всего 50 метров. Смерть, по словам очевидцев, наступила мгновенно

Происшествия и криминал

Под Житомиром погиб пассажир маршрутки. Фото: facebook.com/Патрульна-поліція-Житомира

Под Житомиром погиб мужчина, выпав из маршрутки

23 Января, 16:09

Во время движения пригородного маршрутного автобуса внезапно открылись двери, отмечают правоохранители 

Запад

Ребенок выжил, но получил сильные травмы. Фото: uralinform.ru

В Ровно из окна выпал ребенок

13 Января, 03:30

Мальчика госпитализировали в реанимацию с черепно-мозговой  травмой и ушибами головного мозга

Украина

В Житомире невнимательный водитель маршрутки переехал ребенка

13 Декабря 2016, 12:14

Девятилетнего мальчика доставили в больницу - у него травмы ног 

Запад

Мужчина віпал из окна. Фото: kievvlast.com.ua

В Ивано-Франковске мужчина выпал из окна 6-го этажа

5 Декабря 2016, 17:03

Пострадавшего доставили с травмами в больницу, где он скончался от травм

Происшествия и криминал

Фото: БелТА

В Запорожской области мужчина выпал с девятого этажа

23 Ноября 2016, 15:51

Потерпевший погиб на месте; установлено, что при жизни умерший злоупотреблял алкоголем

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования