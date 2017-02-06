В Киеве мужчина за один день избил пенсионерку и ограбил трех человек

Сегодня, 15:51

В суде разбойник раздевался, ругался и обвинял всех в заговоре против него

 

Мужчина находится под стражей. Свою вину он не признает. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Мужчина находится под стражей. Свою вину он не признает. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве мужчина в течение часа совершил три разбойных нападения. Впоследствии выяснилось, что в тот же день утром он побил пенсионерку.

В Днепровском районе в течение часа правоохранители получили три сообщения о совершении разбойных нападений: злоумышленник с ножом отобрал 500 гривен у работника киоска по ремонту мобильных телефонов, выхватил у женщины пакеты с покупками и набросился на мужчину, который хотел снять деньги с банкомата. Последний пострадавший начал убегать, поэтому нападающий ранил его в спину.

В тот же день злоумышленника задержали дома. Он – уроженец Житомирской области, 1973 г.р., ранее судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе следствия выяснилось, что именно он утром того же дня под подъездом дома избил пенсионерку. В конце концов пострадавшая и девушка, которая стала свидетелем события, узнали его на фото, предоставленном оперативниками.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сейчас мужчина находится под стражей. Свою вину он не признает. В суде при избрании ему меры пресечения вел себя неадекватно: раздевался, ругался и обвинял всех в заговоре против него. Следователи собирают все необходимые документы для назначения ему психиатрической экспертизы.

Уголовные производства начаты по факту нанесения телесных повреждений и трех разбойных нападений. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Источник:

"Сегодня"

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