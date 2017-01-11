В Киеве на голову прохожему упала глыба снега

В центре Киева с крыши ресторана прохожему на голову упала глыба спрессованного снега.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на медиков.

Инцидент произошел во вторник днем, 10 января, на улице Большая Васильковская, 72 рядом с одним из торговых центров.

В результате 49-летний пострадавший получил сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы. Прибывшие на место происшествия врачи скорой оказали мужчине первую помощь, после чего доставили его в Институт нейрохирургии им. Ромоданова.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Если будет доказано, что балансодержатель территории вовремя не почистил кровлю от снега и не оградил опасное место, ему грозит штраф, вплоть до уголовной ответственности.

Напомним, в центре Киева глыба снега разбила припаркованный автомобиль.