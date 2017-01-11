Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
В Киеве на голову прохожему упала глыба снега http://www.segodnya.ua/img/article/7872/35_main.1484135329.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/35_tn.1484135329.jpg Происшествия Мужчина получил сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы  

В Киеве на голову прохожему упала глыба снега

Сегодня, 13:47

Мужчина получил сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы

 

Пострадавший получил сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы
Пострадавший получил сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В центре Киева с крыши ресторана прохожему на голову упала глыба спрессованного снега.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на медиков.

Инцидент произошел во вторник днем, 10 января, на улице Большая Васильковская, 72 рядом с одним из торговых центров.

В результате 49-летний пострадавший получил сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы. Прибывшие на место происшествия врачи скорой оказали мужчине первую помощь, после чего доставили его в Институт нейрохирургии им. Ромоданова.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Если будет доказано, что балансодержатель территории вовремя не почистил кровлю от снега и не оградил опасное место, ему грозит штраф, вплоть до уголовной ответственности.

Напомним, в центре Киева глыба снега разбила припаркованный автомобиль.
снег, врачи, мужчина, глыба, с крыши, упал

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Снег повредил машину. Фото: Hakan Yazıcı

В Киеве упавший с крыши снег разбил авто

14 Ноября 2016, 14:17

ЧП произошло в центре столицы  

Харьков

Пострадавшую госпитализировали. Фото: today.kz

В Харькове кусок льда разбил женщине голову

6 Декабря 2016, 12:19

Пострадавшую госпитализировали в отделение нейрохирургии

Происшествия

Преступника посадили на 10 лет

Мучителя киевлянки с котом посадили на 10 лет

Сегодня, 11:30

Летом мужчина втерся в доверие к владелице кота, жестоко избил и ограбил  

Происшествия

Мужчина исчез перед Новым годом и до сих пор не вернулся домой

В Киеве на Оболони пропал мужчина

Сегодня, 10:33

Киевлянин вышел поздно вечером в аптеку и не вернулся

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.