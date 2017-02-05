В Киеве на ходу загорелся автомобиль (фото,видео)

Сегодня, 16:01

Возгорание через 10 минут ликвидировали пожарные


Фото: «Киев оперативный»

Фото: «Киев оперативный»

Фото: «Киев оперативный»

Фото: «Киев оперативный»

Фото: «Киев оперативный»

Фото: «Киев оперативный»

 


В Киеве в воскресенье, 5 февраля, на проспекте Бандеры загорелся автомобиль, который двигался в сторону Троещины.

Об этом сообщил "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

По информации СМИ, авто двигалось по проспекту Бандеры в сторону Троещины. "Внезапно из-под капота пошел дым, водитель вышел, чтоб открыть капот, получил легкие ожоги рук. В это время проезжал экипаж патрульной полиции, который пытался потушить пожар, спасибо небезразличным гражданам, которые останавливались и давали свои огнетушители", – пишет издание.

Отмечается, что возгорание в течение 10 минут ликвидировали пожарные.
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