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В Киеве на Оболони пропал мужчина http://www.segodnya.ua/img/article/7871/19_main.1484123721.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/19_tn.1484123721.jpg Происшествия Киевлянин вышел поздно вечером в аптеку и не вернулся

В Киеве на Оболони пропал мужчина

Сегодня, 10:33

Киевлянин вышел поздно вечером в аптеку и не вернулся

Мужчина исчез перед Новым годом и до сих пор не вернулся домой
Мужчина исчез перед Новым годом и до сих пор не вернулся домой

В Киеве разыскивают Ильницкого Мирона Иосифовича. Мужчина исчез в канун новогодних праздников, в ночь с 26 на 27 декабря 2016 года.

Киевлянин пропал при неизвестных обстоятельствах, говорится в сообщении группы "Киев Оперативный". "В 23:00 вышел в аптеку по ул. Озерной м. Киева Оболонского района, после чего его никто не видел", – сообщили люди, разыскивающие мужчину.

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Просьба ко всем, кто мог видеть или знает любые факты о его месте пребывания после исчезновения – сообщить его родным по телефону: (067) 9295437 или (099) 5666075.
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Источник:

"Сегодня"

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