В Киеве на Оболони пропал мужчина

Киевлянин вышел поздно вечером в аптеку и не вернулся

В Киеве разыскивают Ильницкого Мирона Иосифовича. Мужчина исчез в канун новогодних праздников, в ночь с 26 на 27 декабря 2016 года.

Киевлянин пропал при неизвестных обстоятельствах, говорится в сообщении группы "Киев Оперативный". "В 23:00 вышел в аптеку по ул. Озерной м. Киева Оболонского района, после чего его никто не видел", – сообщили люди, разыскивающие мужчину.

Просьба ко всем, кто мог видеть или знает любые факты о его месте пребывания после исчезновения – сообщить его родным по телефону: (067) 9295437 или (099) 5666075.